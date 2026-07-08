Γαλλικά στρατεύματα στη Φινλανδία: Ενισχύεται η γραμμή άμυνας του ΝΑΤΟ στα σύνορα με τη Ρωσία

Η Γαλλία θα αποστείλει στρατεύματα για να ενταχθούν στις χερσαίες δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Φινλανδία, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το γραφείο του Φινλανδού προέδρου.

Με την κίνηση αυτή, η Γαλλία γίνεται ένας από τους πρώτους συμμάχους που συνεισφέρουν στη νεοσύστατη ανάπτυξη δυνάμεων κοντά στα σύνορα της Συμμαχίας με τη Ρωσία, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση της Φινλανδίας, της Γαλλίας και της Σουηδίας, η γαλλική συνεισφορά θα περιλαμβάνει μια επιχειρησιακή μονάδα μάχης. Η μονάδα αυτή θα ενσωματωθεί στη δύναμη του ΝΑΤΟ και θα αναπτύσσεται σε κυκλική βάση.

Μετά την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ το 2023, οι ηγέτες της Συμμαχίας συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια πολυεθνική δύναμη στη Λαπωνία. Στόχος είναι η θωράκιση της ασφάλειας κατά μήκος των φινλανδικών συνόρων με τη Ρωσία, τα οποία εκτείνονται σε 1.340 χιλιόμετρα και είναι τα μεγαλύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ.

Η συγκεκριμένη στρατιωτική ανάπτυξη ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούνιο του 2026 υπό σουηδική διοίκηση.

Πηγή: skai.gr

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