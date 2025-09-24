Αίτημα εκταφής και ελέγχου DNA των οστών του γιου του Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας στα χέρια της οποίας βρίσκεται η δικογραφία.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη, Γιάννης Μαντζουράνης, υπέβαλε την αίτηση στη δικαστική λειτουργό που έχει πλέον την αρμοδιότητα να κρίνει και να αποφασίσει για το αίτημά του εντολέα του, ο οποίος στο παρελθόν είχε υποβάλει δύο φορές παρόμοιο αίτημα το οποίο είχε απορριφθεί τόσο από τον εφέτη – ειδικό ανακριτή ο οποίος διενήργησε την έρευνα, όσο και από το δικαστικό συμβούλιο.

Με το νέο αίτημα ζητά εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιου του για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (5) «ορφανά» τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών». Επίσης, στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

«Είναι ηθικώς και νομικώς επιβεβλημένο να διενεργηθεί η αιτούμενη ανακριτική πράξη για να αναζητηθούν και να ανευρεθούν τα αίτια του θανάτου του υιού μου έτσι ώστε να μην υπάρχουν οιεσδήποτε αμφιβολίες και σκιές ότι κάποιοι φοβούνται την αλήθεια ή άλλως το ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί αποδεικτικό στοιχείο, που θα ανατρέψει το ευθύς εξαρχής υιοθετηθέν κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο και απεδέχθη μάλλον αβασανίστως ο Εφέτης Ανακριτής, κ. Σωτήριος Μπακαΐμης, δι’ ο και επικεντρώθηκε η όλη ανάκριση στη θεμελίωσή του ενδεχόμενου ανθρώπινου λάθους σε συνδυασμό με την πρόκληση πυρόσφαιρας εκ της ανάφλεξης ελαίων σιλικόνης μετά τις εκκενώσεις ηλεκτρικών τόξων, χωρίς να εξετάσει εξαντλητικώς όλες τις άλλες πιθανές αιτίες για να καταλήξει σε ένα πλήρες και κατά το μάλλον ή ήττον στέρεο συμπέρασμα», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην αίτηση.

Σε άλλο σημείο της αίτησης την αιτούμενη πράξη της εκταφής αναγκαίο όρο «για την αναζήτηση και πιθανή ανεύρεση των αιτιών θανάτου του υιού μου, Δημητρίου Ασλανίδη».

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Μαντζουράνης στην αίτησή του επικαλείται πρόσφατη ανακοίνωση του Αρείου Πάγου στην οποία σημειωνόταν: «…αναφορικά με τις αιτήσεις για εκταφή των θυμάτων, που υποβάλλονται μετά τη σύνταξη της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί, είναι ο Πρόεδρος Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 309 ΚΠΔ, που ορίζει ότι… ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί είτε για την παραπομπή τους σε δίκη εκδίδοντας σύμφωνη γνώμη προς τούτο, είτε να παραγγείλει την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, είτε να παραγγείλει την επιστροφή της δικογραφίας στο δικονομικό στάδιο της κύριας ανάκρισης προς συμπλήρωσή της μέσω της εκτέλεσης ανακριτικών πράξεων …».

