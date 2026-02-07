Δύο περιστατικά με τραυματισμούς από αιχμηρό αντικείμενο σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σήμερα το βράδυ στο Γαλάτσι, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Συγκεκριμένα, στις 19:50, στην οδό Κουρτίου, εντοπίστηκε ένας 32χρονος άνδρας με διαμπερές τραύμα στον γλουτό από μαχαίρι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ σε κοντινή απόσταση, στην οδό Στεφανόπουλου, οι αστυνομικοί βρήκαν και συνέλεξαν ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται αν είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στον τραυματισμό του.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Παρθενόπης 9-11, όπου πέντε άτομα φέρεται να επιτέθηκαν σε έναν 26χρονο άνδρα, τραυματίζοντάς τον επίσης με μαχαίρι. Και ο δεύτερος τραυματίας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το δεύτερο περιστατικό, οι δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 26χρονο ποια ομάδα υποστηρίζει και, αφού απάντησε, του επιτέθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο.

Και τα δύο θύματα των επιθέσεων μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Το σημείο όπου βρέθηκε το μαχαίρι - Δείτε βίντεο

Στον αριθμό 5 της οδού Στεφανοπούλου, ένα απόμερο και ανηφορικό στενό του Γαλατσίου, βρέθηκε το μαχαίρι το οποίο η ΕΛ.ΑΣ εκτιμά ότι χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο με τους δύο τραυματίες.

