Γαλατάς Τροιζηνίας: Εντοπίστηκε σορός 30χρονου αγνοούμενου

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά τον εντοπισμό της σορού 30χρονου άνδρα που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» του Γαλατά Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σε συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ).

Η σορός διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Γαλατά.

Πηγή: skai.gr

