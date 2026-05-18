Στη σύλληψη τριών γυναικών, ηλικίας 13, 40 και 57 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Θήρας καθώς διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα ότι ήταν οι δράστιδες της αρπαγής πορτοφολιών από επισκέπτες - τουρίστες.

Η σύλληψή τους έγινε το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 το μεσημέρι και σύμφωνα με τη δικογραφία, εκμεταλλευόμενες τον συνωστισμό πολιτών στην περιοχή της Οίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί αφαίρεσαν τσάντα και πορτοφόλι από δύο πολίτες που περιείχαν χρήματα, κάρτες τραπέζης και διάφορα αντικείμενα.

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενες είχαν μεταβεί Σαντορίνη έχοντας σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε χώρους που συνωστίζονταν τουρίστες.

Στην κατοχή τους και σε έρευνα που έγινε στον χώρο διαμονής τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.720 ευρώ, 900 δολάρια Η.Π.Α., 3 κινητά τηλέφωνα, 2 καπέλα και ρουχισμός.

Οι συλληφθείσες μετά τη δικογραφία για τέλεση διακεκριμένων κλοπών που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου και παράλληλα εξετάζεται η εμπλοκή τους σε τυχόν παρόμοιες υποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

