Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση ότι ένας νεαρός άνδρας ξυλοκοπήθηκε χθες το απόγευμα άγρια από τον πατέρα και τον αδερφό του – και μάλιστα σε κοινή θέα – στην Ξάνθη.

Ο 29χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι τα δύο συγγενικά του πρόσωπα τον χτυπούσαν επί δέκα λεπτά με γροθιές και ξύλινα καδρόνια στο κεφάλι και σε ολόκληρο το σώμα του.

Στη συνέχεια οι δύο φερόμενοι ως δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο 29χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ξάνθης όπου του παρασχέθηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Ο νεραός άνδρας, παρά τον άγριο ξυλοδαρμό του, αρνήθηκε την εγκατάσταση – χρήση του «Panic Button» στο κινητό του τηλέφωνο. Επίσης, δήλωσε ότι δε θέλει να πάει σε δομής φιλοξενίας καθώς θα διαμείνει σε φιλικό του σπιτί.

Επίσης κατά τον έλεγχο της αστυνομίας μέσω της εφαρμογής «Όπλα και Εκρηκτικά» του Police On Line διαπιστώθηκε ότι ο πατέρας είναι κάτοχος τεσσάρων αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, οι οποίες όμως είναι ληγμένες, ο δε 27χρονος είναι κάτοχος δύο αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων.

