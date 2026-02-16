Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού το απόγευμα της Κυριακής, κατά τη διάρκεια συμπλοκής στο αρχιφυλακείο με άλλους δυο βαρυποινίτες.

Κατά πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και ισχυρισμούς των εμπλεκομένων και άλλων κρατουμένων, ο ισοβίτης, ο οποίος εξέτιε την ποινή του για δολοφονίες στη Ζάκυνθο, εισέβαλε οπλισμένος με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών.

Μαζί με τον αρχιφύλακα, εκεί βρίσκονταν άλλοι δύο κρατούμενοι: ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και ο –γνωστός από την αντάξια κινηματογραφικής ταινίας απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού– Αλβανός Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος, για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον Έλληνα, τού πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στις φυλακές Δομοκού μετέβη κλιμάκιο αστυνομικών από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, το οποίο ανέλαβε την έρευνα για την υπόθεση, εξετάζει την παραπάνω εκδοχή και παίρνει καταθέσεις, προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς βρέθηκε το πιστόλι στη φυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

