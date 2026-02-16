Ένας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στον Ασπρόπυργο

Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφθηκε χθες τη νύχτα στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου ένας 41χρονος έχασε τη ζωή του καθώς το όχημα στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με φορτηγό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμονος και Αγίου Στεφάνου. Το ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο άτυχος άνδρας συγκρούστηκε μετωπικά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με φορτηγό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσία με 13 πυροσβέστες, οι όποιοι ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 41χρονο οδηγό.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.