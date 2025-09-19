Φθιώτιδα: Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική οδό - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν ηλικιωμένο οδηγό ΙΧ και τραυματίες δύο γυναίκες συνεπιβάτες (τη σύζυγό του οδηγού και την αδερφή της), σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ της Πέμπτης στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο 126ο χλμ στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ΙΧ χτύπησε σε προπορευόμενη νταλίκα, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ στη συνέχεια ανετράπη.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός του οχήματος, ενώ απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένη, από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, η σύζυγός του. Η άλλη γυναίκα που επέβαινε στο όχημα βγήκε μόνη της από αυτό και έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να μεταφέρουν τραυματίες και νεκρό στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, ενώ στη συνέχεια οι δύο γυναίκες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος, διενεργεί προανάκριση το Α' Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Πηγή: skai.gr

