Σοβαρά επεισόδια στο κέντρο της Ζακύνθου - Βίντεο

Πρωτοφανή επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου.

Ομάδες ατόμων συνεπλάκησαν μεταξύ τους μπροστά στα έκπληκτα μάτια των κατοίκων του νησιού αλλά και των τουριστών. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr, το επεισόδιο κράτησε αρκετή ώρα ενώ όπως έχουν καταγράψει πολίτες με τα κινητά τους τηλέφωνα, τα άτομα συγκρούστηκαν με πρωτοφανή αγριότητα.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media, φαίνονται άτομα να πετανε ακόμα και καρέκλες από καταστήματα εστίασης της περιοχής.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας ενώ κάτοικοι και τουρίστες έφυγαν εσπευσμένα καθώς υπήρχε κίνδυνος τραυματισμού. Μάλιστα αρκετοί τουρίστες οι οποίοι απολάμβαναν τη βόλτα τους στο κέντρο της Ζακύνθου πήγαν γρήγορα στα καταλύματα.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό αυτών που συμμετείχαν στα επεισόδια αλλά και για τα αίτια της συμπλοκής.

