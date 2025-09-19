Με δυσκολία η κυκλοφορία στην Ποσειδώνος λόγω τροχαίων

Με δυσκολία διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, λόγω τροχαίων που σημειώθηκαν πριν από λίγο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του δέλτα Φαλήρου, καθώς διερχόμενο όχημα κινούμενο προς Πειραιά, εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Δεν υπάρχουν αναφορές για σύγκρουση με έτερο όχημα.

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, στην άνοδο της παραλιακής κοντά στη Γλυφάδα, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του.

Πηγή: skai.gr

