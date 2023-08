Μάχη με τις φλόγες σε Αλεξανδρούπολη, Δαδιά, Εύβοια, Βοιωτία, Καβάλα και Ροδόπη - Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για τις πυρκαγιές Ελλάδα 14:34, 21.08.2023 linkedin

Ένας νεκρός βοσκός από την πυρκαγιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας - Στην Δαδιά και την Αλεξανδρούπολη μαίνονται τα πιο δύσκολα μέτωπα - Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στα Ψαχνά Ευβοίας και την Καβάλα - Τραυματίστηκαν 2 πυροσβέστες