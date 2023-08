Κοζάνη: Φοιτητές έκτισαν με πέτρα καλντερίμια και αυλές στον Πεντάλοφο Ελλάδα 14:10, 21.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι φοιτητές δημιούργησαν τους τοίχους και τα καλντερίμια, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Κωνσταντίνου Κατάκαλου