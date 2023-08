Ο Βασίλης Καρράς κατέθεσε μήνυση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για απάτη με προϊόν αδυνατίσματος Ελλάδα 14:14, 21.08.2023 linkedin

Σε σελίδα στο Facebook εμφανίζονταν φωτογραφίες του τραγουδιστή ο οποίος έχει χάσει πολλά κιλά, να κρατάει προϊόν αδυνατίσματος, κάτι που είναι αποτέλεσμα photoshop