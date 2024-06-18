Φωτιές- Ελλάδα: 41 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Σε 41 ανέρχονται οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν συνολικά το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη έξι.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ποιες οι επικίνδυνες φωτιές που αντιμετωπίστηκαν σήμερα

Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής οι επικίνδυνες φωτιές που αντιμετωπίστηκαν σήμερα είναι στις εξής περιοχές:

- Στην Αρίσβη Λέσβου όπου από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη

- Στο Μοναστηράκι του δήμου Αλεξανδρούπολης. Από αέρος συνέδραμαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

- Στη Νέα Ζίχνη Σερρών. Επιχείρησαν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

- Στην Κίρκη Σερρών. Από αέρος συνέδραμαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

- Στη Νιγρίτα Σερρών όπου επιχείρησαν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία από την Πυροσβεστική σε όλες τις παραπάνω πυρκαγιές επιχείρησαν και ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

