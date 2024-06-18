Μια απίστευτη υπόθεση εκδικάζεται αυτές τις μέρες μετά την προ 9 μηνών καταγγελία και μήνυση 34χρονης κοπέλας που προσφέρει υπηρεσίες escort services εις βάρος 51χρονου Αρχιμανδρίτη για ξυλοδαρμό και κακοποίηση μέσα σε σουίτα γνωστού ξενοδοχείου στην περιοχή του Μεταξουργείου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr, η 34χρονη καταγγέλλει πως γνωρίστηκε με τον ιερέα, τηλεφωνικώς αφού ο ίδιος την κάλεσε έχοντας διαβάσει την αγγελία για τις υπηρεσίες της σε site και έκλεισε μαζί της ραντεβού στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής στο Μεταξουργείο.

Η 34χρονη συνοδός περιέγραψε πως Αρχιμανδρίτης έγινε εξαιρετικά βίαιος μαζί της κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης και λίγο έλειψε να την πνίξει.

Ως αποτέλεσμα η γυναίκα χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, έφερε χτυπήματα και σημάδια στο πρόσωπο και χρειάστηκε να φορέσει νάρθηκα για δύο μήνες.

Σε επικοινωνία του ekklisiaonline.gr με τον αρχιμανδρίτη, ο ίδιος διαψεύδει ότι έγιναν έτσι τα πράγματα. Όπως αναφέρει,όλα έγιναν με τη συναίνεση της συγκεκριμένης συνοδού, στο πλαίσιο ενός «παιχνιδιού ρόλων», που διαφημίζει και στην αγγελία, και ότι το είχαν συμφωνήσει εξαρχής, με το αντίστοιχο αντίτιμο.

Αρνείται ότι ξυλοκόπησε και βιαιοπράγησε εναντίον της κοπέλας, ισχυριζόμενος πως τήρησε τη μεταξύ τους συμφωνία στο ακέραιο.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο του 2024.

