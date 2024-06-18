Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σήμερα τα ξημερώματα στη Γλυφάδα από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 33χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, έκριναν ύποπτη την κίνηση οχήματος με οδηγό τον 33χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στο πλαίσιο του ελέγχου βρέθηκαν στο χώρο των αποσκευών και κατασχέθηκαν καραμπίνα, για τη μεταφορά της οποίας δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις, 55 φυσίγγια, ασύρματος και ρουχισμός, ενώ επιμελώς κρυμμένο στην πλάτη της θέσης του οδηγού βρέθηκε πιστόλι και φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

