Υπό έλεγχο η φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Νέο Ηράκλειο
15:06, 28.09.2023

Έσπευσαν επίγειες δυνάμεις - Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Ηρακλείου από το ύψος της οδού Σαλαμίνος έως το ύψος της οδού Ζεφύρου στο Νέο Ηράκλειο