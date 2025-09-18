Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025
Η φωτιά σύμφωνα με τα τοπικά μέσα είναι μεγάλη, καίει γεωργικές εκτάσεις και ελαιοπερίβολα και για την κατάσβεση συνδράμουν δυνάμεις πυρόσβεσης από Βόλο, Αλμυρό και Λαμία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.