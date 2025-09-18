Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η φωτιά σύμφωνα με τα τοπικά μέσα είναι μεγάλη, καίει γεωργικές εκτάσεις και ελαιοπερίβολα και για την κατάσβεση συνδράμουν δυνάμεις πυρόσβεσης από Βόλο, Αλμυρό και Λαμία.

Πηγή: skai.gr

