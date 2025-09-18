Για τις 23 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του εμπρηστή που επιτέθηκε σε κοπέλες στο Αιγάλεω

Στις 23 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί ξανά στο εδώλιο του αυτοφώρου ο 32χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για επιθέσεις σε βάρος δύο κοριτσιών και μίας γυναίκας στο Αιγάλεω, μετά από αναβολή της υπόθεσης που έδωσε το δικαστήριο. Η δίκη αναβλήθηκε μετά από αίτημα του κατηγορούμενου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή και εξύβριση, προκειμένου να κληθούν τα θύματα να καταθέσουν.

Ο κατηγορούμενος, όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο για το κατηγορητήριο, αποδέχθηκε τις πράξεις του.

Μετά την αναβολή της δίκης στο αυτόφωρο, ο 32χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τις υποθέσεις εμπρησμού στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου που του αποδίδονται.

Στο μεταξύ, ο 32χρονος έχει δηλώσει ότι είναι μέλος του ISIS. Όπως ισχυρίστηκε χτες, Τετάρτη, στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έβαλε φωτιές γιατί ήταν δήθεν μέλος του Ισλαμικού Κράτους, ενώ ισχυρίστηκε πως κάποιος σε μεγαλύτερη βαθμίδα από τον ίδιο, του έδινε τις εντολές να κάνει εμπρησμούς, έναντι 100 ευρώ. Όταν του ζήτησαν να περιγράψει τον άνθρωπο που το έδινε δήθεν εντολές να βάλει φωτιές, είπε πως «δεν είναι άνθρωπος, είναι προφήτης», από το Παγκράτι.

