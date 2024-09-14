Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς της, ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος της γυναίκας από τη Νέα Σμύρνη που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 46χρονο αδερφό της.

Η γυναίκα, που φέρεται να αντιμετωπίζει νοητικά και ψυχιατρικά προβλήματα, παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία.

Η αδελφή του 46χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη χθες το πρωί, ομολόγησε την πράξη της μετά από πολύωρη ανάκριση χθες το βράδυ.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο 46χρονος έφερε θανάσιμο τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την αδελφοκτονία ήταν ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή. «Μου ζήτησε ένα ποτήρι νερό, τσακωθήκαμε και τον χτύπησα με το μαχαίρι. Μετά έπλυνα το μαχαίρι στο μπάνιο και το έβαλα στον νεροχύτη» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Χθες αρχικά η αδερφή του θύματος κάλεσε την κοινωνική υπηρεσία του δήμου. Κοινωνικός λειτουργός πήγε στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου επί της οδού Παλαιολόγου στη Νέα Σμύρνη, διαπίστωσε πως ο αδερφός της ήταν όντως νεκρός και στη συνέχεια κάλεσε το ΕΚΑΒ, διασώστες του οποίου διαπίστωσαν πως το θύμα έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα και έτσι κάλεσαν την Αστυνομία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι έχουν κατασχέσει μαχαίρια τα οποία βρήκαν πλυμένα μαζί με πιάτα, ενώ θα ληφθεί και δείγμα από τα νύχια της αδερφής του για τυχόν γενετικό υλικό, καθώς η επικοινωνία μαζί της έχει δυσκολίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος βγήκε την Πέμπτη από νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν κι επέστρεψε στο σπίτι.

Ωστόσο, μεταξύ των δύο αδερφών φέρεται να σημειώθηκε καυγάς, που εξετάζεται αν οδήγησε στο έγκλημα.

