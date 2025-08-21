Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στον Άγ. Στέφανο Δομοκού κοντά σε φωτοβολταϊκά

Σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά - Περιορίστηκε άμεσα το ένα, μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για το δεύτερο

PZL

Μπροστά σε έντονους καπνούς και αποπνικτική ατμόσφαιρα βρέθηκαν οι οδηγοί που κινούνται στον Ε65, στο ύψος του 39ου χλμ. στον κόμβο Ξυνιάδας Δομοκού.

Η πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση, κοντά σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Ήδη τα δύο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας πραγματοποιούν ρίψεις, περιορίζοντας το ένα μέτωπο ώστε να μην ξεφύγει η φωτιά προς το ορεινό τμήμα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να την οριοθετήσουν και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της προς τις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, Ηλία Σανίδα, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Υπήρξε πολύ γρήγορη κινητοποίηση ώστε να μην ξεφύγει η πυρκαγιά στο δασικό ορεινό τμήμα, κάτι που θα ήταν απολύτως επικίνδυνο. Η μάχη που δίνεται τώρα, συντεταγμένα από τη γη και τον αέρα, είναι να μην επεκταθεί στο δυτικό μέτωπο, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε μεγάλες ζημιές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δομοκός Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark