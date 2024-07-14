Φωτιά στο Βροντερό Πρεσπών

Χωρίς ενεργό μέτωπο εξελίσσεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Βροντερό Πρεσπών στη Φλώρινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΠΕΚΕ) της Πυροσβεστικής στην Κοζάνη, στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ομάδα 31 ατόμων πεζοπόρου τμήματος.

Επιπλέον, για την κατάσβεση αξιοποιούνται εναέρια μέσα και συγκεκριμένα ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη. Κατά τις ίδιες πηγές, στην περιοχή όπου ξέσπασε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν σπίτια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

