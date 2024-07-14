Φωτιά στο Βροντερό Πρεσπών

Χωρίς ενεργό μέτωπο εξελίσσεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Βροντερό Πρεσπών στη Φλώρινα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΠΕΚΕ) της Πυροσβεστικής στην Κοζάνη, στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ομάδα 31 ατόμων πεζοπόρου τμήματος.
Επιπλέον, για την κατάσβεση αξιοποιούνται εναέρια μέσα και συγκεκριμένα ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη. Κατά τις ίδιες πηγές, στην περιοχή όπου ξέσπασε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν σπίτια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Έσβησε η πυρκαγιά στο Λαύριο - «Άμεση η αντίδραση της πολιτικής και πυροσβεστικής ηγεσίας», ανέφερε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής
- Μεγάλη ταλαιπωρία για τουρίστες στο Σπήλαιο Διρού - Πάνω από 40 λεπτά η αναμονή για ένα εισιτήριο
- Χαλκιδική: 6χρονο παιδάκι από τη Σερβία τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία «Τρανή» Αμμούδα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.