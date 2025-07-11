Λογαριασμός
Σιάτιστα: Αναφορές για φωτιά στο όρος Μπούρινος- H πυροσβεστική δεν εντοπίζει μέτωπο

Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο μετέβησαν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις

UPDATE: 00:00
Φωτιά

Αναφορές για φωτιά έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στο όρος Βούρινος, στην περιοχή του καταφυγίου της Σιάτιστας στη Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η πυροσβεστική, υπήρχε εστία πυρκαγιάς σε δύσβατη περιοχή και στο σημείο μετέβησαν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με 5 οχήματα.

Κατόπιν ελέγχου δεν εντοπίστηκε ωστόσο πύρινο μέτωπο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Μακεδονία καταφύγιο
