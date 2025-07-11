Αναφορές για φωτιά έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στο όρος Βούρινος, στην περιοχή του καταφυγίου της Σιάτιστας στη Δυτική Μακεδονία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η πυροσβεστική, υπήρχε εστία πυρκαγιάς σε δύσβατη περιοχή και στο σημείο μετέβησαν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με 5 οχήματα.
Κατόπιν ελέγχου δεν εντοπίστηκε ωστόσο πύρινο μέτωπο.
Πηγή: skai.gr
