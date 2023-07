Φωτιά στο Λουτράκι: Ολονύχτια μάχη για να μείνουν οι φλόγες μακριά από τα διυλιστήρια - Στο ένα χιλιόμετρο το μέτωπο Ελλάδα 21:31, 18.07.2023 linkedin

Το 112 ήχησε για εκκένωση στους οικισμούς Γλυκιά Ζωή, Λουτρόπυργο, Άνω Βλυχάδα, Όθωνα και Ευταξία - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων