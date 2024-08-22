Υπό μερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Ηραίον της Σάμου κοντά σε beach bar.

Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 21:00 σε καλαμιές και είχε κατεύθυνση προς τον αρχαιολογικό χώρο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα από το πύρινο μέτωπο για την ώρα δεν εμπνέει ανησυχία και δεν απειλεί σπίτια ή τον αρχαιολογικό χώρο, ταυτόχρονα οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, έχουν κοπάσει.

Επιτόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εθελοντές, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της προς τον αρχαιολογικό Ναό της Ήρας.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 14ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και εθελοντές.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάμπος Χώρας Σάμου. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 14ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2024

