Έφυγε σήμερα Πέμπτη από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ο αγωνιστής κατά της δικτατορίας Αργύρης (Άκης) Μαλτσίδης.

Γεννήθηκε το 1932 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο ΑΠΘ.

Για την αντιδικτατορική του δράση, μέσα από τις γραμμές του κλιμακίου της Δημοκρατικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη, καταδικάστηκε τον Νοέμβριο του 1968 σε κάθειρξη 5,5 ετών από το Έκτακτο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, μαζί με τους Στέλιο Νέστορα, Παύλο Ζάννα, Γιώργο Σιπητάνο, Σωτήρη Δέδε και Κώστα Πύρζα.

Στη διάρκεια μεταγωγής του στις φυλακές Κορυδαλλού μετέφερε, ραμμένη στη ζώνη του, καταγγελία προς τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό των πολιτικών κρατουμένων στο Γεντί Κουλέ για τις απάνθρωπες συνθήκες εγκλεισμού τους, γεγονός που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή εναντίον της Χούντας.

Μετά τη δικτατορία διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και το 2012 εξέδωσε το βιβλίο 'Ο Νικόλαος Βότσης και ο τορπιλισμός του Φετχί Μπουλέντ'.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 23/8, στις 12 το μεσημέρι στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου.

Τα συλλυπητήρια του στους οικείους του εξέφρασε ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (Σ.Φ.Ε.Α. ) 1967-1974.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

