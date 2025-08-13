Φωτιά στην Πρέβεζα: Κατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμούς στην Ηπειρο

Κατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμούς, στο περιθώριο της καταστροφικής φωτιάς στην Πρέβεζα, φαίνεται πως έχει διατάξει, στους κατά τόπους εισαγγελείς, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Ιωαννίνων.

Στόχος της έρευνας είναι να συγκεντρωθεί ανακριτικό και προανακριτικό υλικό προκειμένου να δοθούν σαφείς απαντήσεις ως προς τα αίτια των πολλαπλών εστιών πυρκαγιάς, σε διαφορετικά σημεία της Πρέβεζας.

Yπενθυμίζεται πως σοβαρές υπόνοιες για εμπρηστικές ενέργειες στις τελευταίες πυρκαγιές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου έχουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για το λόγο αυτό, με εντολή του αρχηγού της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, μετέβησαν στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ήπειρο κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τα οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των τοπικών Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Οι υπόνοιες των αξιωματικών του ΠΣ στηρίζονται στο μεγάλο αριθμό ενάρξεων πυρκαγιών στις παραπάνω περιοχές και σε ώρες που δεν δικαιολογούνται από άλλες αιτίες.

Μόνο από χθες μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί τέσσερις πυρκαγιές στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ σήμερα το πρωί εκδηλώθηκαν άλλες δύο πυρκαγιές σε Άρτα και Πρέβεζα.

