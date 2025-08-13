Α. Γεωργιάδης: Το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά – Η είδηση είναι ψευδής

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά ενώ παράλληλα ζήτησε από έναν λογαριασμό να κατεβάσει και να ανασκευάσει τη συγκεκριμένη ανάρτηση που υποστηρίζει ότι το νοσοκομείο κινδυνεύει αλλιώς τόνισε ότι Υπουργείο Υγείας θα καταθέσει μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Το μίσος ορισμένων για να κάνουν Αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φθάσει σε σημείο αρρώστιας. Το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά. Η φωτό που ανέβασε ο «κύριος» αυτός είναι από την περσινή φωτιά. Του ζητώ αμέσως να την κατεβάσει και να ανασκευάσει αλλιώς το Υπουργείο Υγείας θα του καταθέσει μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Η προσπάθεια εκμετάλλευσης αυτής της δύσκολης κατάστασης για να προκληθεί πανικός και πιθανόν εξ αυτού ατυχήματα δεν θα καρποφορήσει».

Το μίσος ορισμένων για να κάνουν Αντιπολίτευση στον @kmitsotakis έχει φθάσει σε σημείο αρρώστιας. Το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά. Η φωτό που ανέβασε ο «κύριος» αυτός είναι από την περσινή φωτιά. Του ζητώ αμέσως να την κατεβάσει και να… pic.twitter.com/ajAxOWqP59 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2025

