Θανατηφόρο τροχαίο στις Αφίδνες με νεκρό έναν 67χρονο

Ένας 67χρονος άνδρας έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις Αφίδνες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στο ρεύμα προς Αθήνα όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο 67χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο στηθαίο με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Ο 67χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου και κατέληξε. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

