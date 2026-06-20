Σε κανονική λειτουργία επιστρέφει σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το προϋπάρχον πρόγραμμα δρομολογίων.

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 05:15 έως τις 23:00.

Παράλληλα, από σήμερα, οι κάτοχοι προσωποποιημένων καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το διάστημα από 29 Μαΐου έως και 19 Ιουνίου μπορούν να απευθύνονται στα εκδοτήρια συγκεκριμένων σταθμών, προκειμένου να φορτίσουν τις κάρτες τους με το αντίστοιχο υπόλοιπο για τις ημέρες κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή η χρήση τους.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο διάστημα η γραμμή είχε τεθεί εκτός επιβατικής λειτουργίας, λόγω των ελέγχων και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά στο δίκτυο.

Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά κατόχους καρτών με ενεργά προγράμματα 30, 90 ή 180 ημερών. Για την ολοκλήρωσή της, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την προσωποποιημένη κάρτα τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται στα εκδοτήρια των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «25ης Μαρτίου» και «Νέα Ελβετία».

Το ωράριο λειτουργίας των εκδοτηρίων είναι καθημερινά, από τις 07:00 έως τις 19:00.

Τέλος διαδρομής για τη λεωφορειακή γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ

Με την επαναλειτουργία του Μετρό ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα και το έκτακτο επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΑΣΘ, στο πλαίσιο του οποίου είχε τεθεί σε λειτουργία η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Μ1.

Η γραμμή Μ1 πραγματοποίησε χθες, Παρασκευή 19 Ιουνίου, την τελευταία της ημέρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Είχε ενεργοποιηθεί στις 29 Μαΐου, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης που προέκυψαν από την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό.

Από σήμερα, με την επιστροφή της βασικής γραμμής του Μετρό σε κανονική λειτουργία, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης επανέρχεται στους συνήθεις ρυθμούς μετακίνησης.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, όπως και στην αντίστοιχη επιχείρηση του Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, το «στοίχημα» της μετακίνησης κερδήθηκε. Παρά τις κυκλοφοριακές δυσκολίες στο κέντρο της πόλης, ο στόλος των 16 αρθρωτών λεωφορείων και το προσωπικό του Οργανισμού, που εργάστηκε με αναστολή αδειών, εξασφάλισαν υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας στα δρομολόγια, της τάξης του 97,5%, διατηρώντας τη συχνότητα διέλευσης κοντά στα 7 λεπτά.



Πηγή: skai.gr

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