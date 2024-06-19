Ξεκινά αύριο, Πέμπτη 20 Ιουνίου και ώρα 18:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών-νηπίων στους 27 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2024-2025.

Η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και 21 Ιουλίου.

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 6:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Στην Αττική λειτουργούν ΒΝΣ στους Δήμους Αχαρνών, Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού, Περιστερίου και Χαϊδαρίου ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα λειτουργούν στις πόλεις Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Λάρισας, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Δικαιούχοι είναι ο γονέας, οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες, κ.λπ.) ωφελούμενων παιδιών, που:

Κατά τα έτη 2023-2024 συμπλήρωσαν συνολικά 25 ημέρες ασφάλισης στον eΕΦΚΑ ή/και ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή/και τακτικής επιδότησης ανεργίας ή/και επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας, ή Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τουλάχιστον 2 μήνες κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ή Είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς-ανεξαρτήτως απασχολούμενων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ)

Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων βρεφών-νηπίων και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» με Δικαιούχο Φορέα την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό. Όσοι λάβουν το voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα, σε ΒΝΣ της ΔΥΠΑ.

https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa

