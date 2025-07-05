Συνεχίζεται η μάχη από αέρος και εδάφους για την κατάσβεση της φωτιάς στην παραθαλάσσια περιοχή της Αλυκής Θηβών, στον Κορινθιακό.

Οι φλόγες έφτασαν κυριολεκτικά μέχρι τις αυλές των σπιτιών, προκαλώντας πανικό σε κατοίκους και παραθεριστές, πολλοί από τους οποίους εγκατέλειψαν άρον άρον τις οικίες τους μετά και το δεύτερο, μήνυμα του 112.

Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να απομακρυνθούν άμεσα προς τον Άγιο Νικόλαο, γεγονός που προκάλεσε έντονη κινητοποίηση και ανησυχία στην περιοχή. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης, «η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, ωστόσο μας απασχολούν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις».

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε και μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους:

Σε νεότερο μήνυμα από το 112, ζητείται από τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Νικόλαο:

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά την αποστολή του πρώτου μηνύματος από το 112, ενεργοποιήθηκαν όλες οι υπηρεσίες, ενώ το Λιμεναρχείο είχε μεταφέρει σκάφη στην παραλιακή ζώνη προκειμένου να συνδράμουν σε πιθανή απομάκρυνση πληθυσμού.

Όπως τόνισε ο κ. Ντασιώτης, «ακυρώσαμε τελικά αυτή την κίνηση, αφού δεν υπήρξε ανάγκη εκκένωσης από θαλάσσης».

Από την πρώτη στιγμή της επέκτασης της πυρκαγιάς προς τον παραλιακό οικισμό, υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Εθελοντές, κάτοικοι, πυροσβεστικές δυνάμεις, μηχανήματα του Δήμου Θηβαίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και υδροφόρες, ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στην Αλυκή επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, υποστηριζόμενοι από 18 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Δήμαρχος Θηβαίων: Προλάβαμε τα χειρότερα»

«Προλάβαμε τα χειρότερα» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Θηβαίων, Γιώργος Αναστασίου, ο οποίος βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή της Αλυκής, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε ο κ. Αναστασίου, «η φωτιά κινήθηκε απειλητικά προς τον οικισμό της Αλυκής, αλλά η άμεση παρέμβαση των εναέριων μέσων απέτρεψε την εξάπλωσή της προς τα σπίτια». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης του οικισμού, καθώς -όπως δήλωσε- «οι άνεμοι έχουν αντίθετη κατεύθυνση, γεγονός που δεν επιτρέπει στη φωτιά να κινηθεί προς κατοικημένη περιοχή».

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, ο δήμαρχος σημείωσε ότι «οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν με χαμηλή ένταση, 3 έως 4 μποφόρ», προσφέροντας έτσι ένα μικρό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική έχει ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις της στο σημείο. Επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, καθώς και τρεις διμοιρίες πεζοπόρων τμημάτων. Από αέρος συντρέχουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στη μάχη έχουν ριχθεί και οχήματα και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πηγή: skai.gr

