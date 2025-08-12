Τεράστια μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές με την μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο, ενώ κάτοικοι και τουρίστες αγωνιούν για το πώς θα κινηθεί το πύρινο μέτωπο, το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και λόγω των ισχυρών ανέμων έφτασε στις αυλές των πρώτων σπιτιών στον Αγαλά.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν και ξενοδοχεία ενώ οι κάτοικοι έλαβαν τουλάχιστον τρία μηνύματα από το 112.

Οι φλόγες και οι καπνοί είναι ορατοί και από τον Λαγανά.

Δείτε συγκλονιστικά πλάνα που έχουν ανεβάσει στα social media κάτοικοι και τουρίστες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.