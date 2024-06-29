Φωτιά στη Σέριφο- Ενεργοποιήθηκε 112

Ολονύχτια μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στη Σέριφο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση και εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων, που φτάνουν αυτή την ώρα μέχρι και τα 10 μποφόρ στην περιοχή, εξαπλώθηκε ταχύτατα με την κατεύθυνση του πύρινου μετώπου, να αλλάζει, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η «πύρινη κόλαση» γρήγορα επεκτάθηκε σε βραχώδη έκταση στο βουνό και απείλησε κατοικημένες περιοχές με το 112 να στέλνει τρία μηνύματα για εκκένωση οικισμών στους πολίτες.

Ειδικότερα στις 21:01 εστάλη μήνυμα που αναφέρει: «Πυρκαγιά στη Σέριφο. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Ράμος, Λιβαδάκια, Καράβι, απομακρυνθείτε προς Λιβάδι.»

Νωρίτερα στις 19:34 είχε σταλεί μήνυμα σε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Κουταλάς, Γάνεμα, Βάγια, Καλό Αμπέλι με την οδηγία να κατευθυνθούν προς τη Χώρα της Σερίφου μέσω Κουτάλα.

Το πρώτο μήνυμα του 112 στάλθηκε στις 18:29 και ανέφερε: «Πυρκαγιά στην Σέριφο. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Ράμος και Λιβάδι απομακρυνθείτε προς Σέριφο».

Στο σημείο, αφού επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα και υδροφόρες του δήμου.

Έπειτα, αυξήθηκαν τα εναέρια μέσα και έκαναν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Καθώς τα εναέρια μέσα αποσύρθηκαν με τη δύση του ηλίου, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις με 3 οχήματα και επτά πυροσβέστες που σπεύδουν από τη Σύρο.

Παράλληλα, μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα συγκεκριμένα 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα.

Για δύσκολο και μεγάλο πύρινο μέτωπο έκανε λόγο μιλώντας στον Σκάι ο δήμαρχος Σερίφου Κωνσταντίνος Ρεβίνθης.

