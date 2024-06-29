Σε σφάλμα της Glomex οφείλεται η επαναδημοσίευση βίντεο με θέμα «Έρευνα της οικονομικής αστυνομίας στο σπίτι της Εύας Καϊλή στο Ψυχικό» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Glomex, μέσω της οποίας ενημερώνει ότι πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό του τεχνικού προβλήματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Glomex:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ GLOMEX

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το βίντεο «Έρευνα της οικονομικής αστυνομίας στο σπίτι της Εύας Καϊλή στο Ψυχικό» ( v–ctouhtns8gkp) επανεμφανίστηκε στην πλατφόρμα, λόγω σφάλματος του συστήματος της Glomex και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΡΤ για τη σημερινή ανάρτησή του.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι επικοινωνούμε με τη Γερμανία, ζητώντας διευκρινίσεις για το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε.

Παράλληλα, έχουμε ενημερώσει όλα τα sites ότι το βίντεο έχει κατέβει, ζητώντας να αφαιρέσουν και τα σχετικά άρθρα τους.

Μας συγχωρείτε πολύ για την αναστάτωση.»

Πηγή: skai.gr

