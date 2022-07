Φωτιά στα Μέγαρα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί αυτή τη στιγμή Ελλάδα 15:08, 20.07.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι ενώ στο σημείο πνέουν βόρειοι άνεμοι 4-7 μποφόρ.