Βαθιά θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός 5χρονου αγοριού, το οποίο διακομίστηκε νεκρό τα ξημερώματα της Τρίτης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο χωρίς σφυγμό, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι γιατροί του ΤΕΠ έδωσαν μάχη για να το επαναφέρουν κάνοντας προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.

Διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα δεδομένα για την κατάσταση υγείας του παιδιού πριν από το τραγικό συμβάν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση τις επόμενες ώρες.

Πηγή: skai.gr

