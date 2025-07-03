Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε καταυλισμό στη Νέα Ζωή, Ασπρόπυργου.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Λόγω της φωτιάς, η οποία έκαιγε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος του Ασπροπύργου, διακόπηκαν δρομολόγια της Hellenic Train, και ακινητοποιήθηκαν οι αμαξοστοιχίες στην περιοχή από τις 21.15 το βράδυ, ενώ οι 245 επιβάτες τεσσάρων αμαξοστοιχιών μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους προορισμούς τους με έκτακτα δρομολόγια λεωφορείων, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι λόγω διακοπής της κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ Α. Λιόσια - Λουτρόπυργος, από τις 21:15 και μέχρι νεοτέρας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ εξαιτίας πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου και πλησίον της γραμμής, ακινητοποιήθηκαν οι αμαξοστοιχίες 2305 με 30 επιβάτες, η 2303 με 55 επιβάτες στον Σ.Σ Νέα Πέραμος και οι αμαξοστοιχίες 2302 με 115 επιβάτες, 2304 με 45 επιβάτες στον Σ.Σ Άνω Λιοσίων.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των παραπάνω αμαξοστοιχιών η Hellenic Train δρομολόγησε λεωφορεία.

Πηγή: skai.gr

