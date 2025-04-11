Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε, μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στην πανευρωπαϊκή επιχειρησιακή δράση με κωδική ονομασία «Fever», για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Στη δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Μάρτιο-Απρίλιο 2025, υπό την αιγίδα των πολωνικών Αρχών και το συντονισμό της Europol, συμμετείχαν Αρχές επιβολής του νόμου συνολικά 12 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

111 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, συνολικά ταυτοποιήθηκαν 166 άτομα, εκ των οποίων τα 111 συνελήφθησαν, καθώς -κατά περίπτωση- κατείχαν ή διακινούσαν οπτικοακουστικό υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, διαχειρίζονταν ιστοσελίδες που υπήρχε αναρτημένο όμοιο υλικό, ή, ακόμα, κακοποιούσαν σεξουαλικά ανήλικους.

Στη χώρα μας, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα, ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων, εντοπίστηκαν -4- διαδικτυακοί χρήστες οι οποίοι, κάνοντας χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, απέκτησαν πρόσβαση σε ιστότοπους και εφαρμογές και κατείχαν πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, πρόσφορο προς διαμοιρασμό.

Συνελήφθησαν 2 άτομα σε Αγρίνιο και Αττική - Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα 2

Κατόπιν έκδοσης σχετικού Βουλεύματος από δικαστικές Αρχές, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των ανωτέρω ατόμων και το διάστημα από 26 Μαρτίου έως 10 Απριλίου 2025 πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αττική και Αγρίνιο, με τη συνδρομή έτερων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν 2 εξ΄αυτών, οι οποίοι, κατά τις επιτόπιες ψηφιακές έρευνες, εντοπίστηκαν να κατέχουν πλήθος υλικού σε σκληρούς δίσκους.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Συνολικά, από τις κατ’ οίκον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-13- σκληροί δίσκοι,

-2- κινητά τηλέφωνα,

κάρτα αποθήκευσης τύπου microSD και

κεραία ασύρματου δικτύου.

Τα κατασχεθέντα πειστήρια θα ερευνηθούν εργαστηριακά στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος των έτερων 2 ταυτοποιημένων ατόμων, έχει σχηματισθεί και υποβληθεί σχετική δικογραφία.

Πηγή: skai.gr

