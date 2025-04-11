Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η περιοχή του Παλαιοχωρίου, καθώς ​την Παρασκευή και ώρα 10:30, Αξιωματικός ειδικότητας Τεχνικού Οπλουργού (ΤΟΠ), της 117 Πτέρυγας Μάχης (117ΠΜ), κατά τη διάρκεια εξουδετέρωσης κατασχεμένων κροτίδων της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Πεδίο Βολής Παλαιοχωρίου του Νομού Ηλείας, τραυματίστηκε στο πρόσωπο.

Πρόκειται, σύμφωνα με το patrisnews.gr, για 190.000 παράνομες κροτίδες, οι οποίες είχαν κατασχεθεί και επρόκειτο να εξουδετερωθούν.

​Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας: «Ο εν λόγω Αξιωματικός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, συνοδευόμενος από προσωπικό της 117ΠΜ. Έπειτα από αξιολόγηση του περιστατικού από τους αρμόδιους ιατρούς, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για την υγεία του. Κατόπιν συνεννόησης με το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, μεταφέρεται συνοδευόμενος από ιατρικό προσωπικό της Μονάδας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω εξετάσεις».

Τα τοπικά μέσα (ilialive.gr) κάνουν λόγο για έναν ακόμα τραυματία αστυνομικό - πυροτεχνουργό, που, επίσης, τραυματίστηκε από την έκρηξη πολεμικού βλήματος και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, υπήρξε αναφορά και για τρίτο τραυματία ελαφρύτερα, όμως, αστυνομικές πηγές αναφέρουν δύο σοβαρά τραυματίες πυροτεχνουργούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.