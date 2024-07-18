Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2024

Πηγή: skai.gr

