Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark