Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Πηγή: skai.gr
