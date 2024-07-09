Αυτή η ελληνική παραλία βρίσκεται ανάμεσα στις 20 καλύτερες του κόσμου

Το μυαλό σου μπορεί να είναι ήδη στις καλοκαιρινές διακοπές, ακόμα και αν δεν έχεις ξεκινήσει την άδειά σου. Εάν ψάχνεις τον ιδανικό προορισμό, οι ταξιδιωτικές έρευνες και κριτικές θα σε βοηθήσουν να κάνεις την καλύτερη επιλογή.

Ο ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet δημοσίευσε μία λίστα με τις 20 καλύτερες παραλίες του κόσμου και η ελληνική ακτογραμμή δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η παραλία The Pass στο Byron Bay της Αυστραλίας, ένα δημοφιλές σημείο για σέρφερς όλων των επιπέδων.

Η παραλία αυτή είναι γνωστή για τη ροζ άμμο, τα κοχύλια και τα κόκαλα που μπορεί κανείς να βρει κοντά στη ράμπα για τα σκάφη, στοιχεία που μαρτυρούν την πλούσια ιστορία των Αβορίγινων. Το τροπικό δάσος που φτάνει ως την άκρη της παραλίας φιλοξενεί κοάλα και γαλοπούλες.

