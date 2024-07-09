Προσάραξη ιστιοφόρου με 8 επιβαίνοντες ανοικτά των Παξών

Ιστιοφόρο σκάφος με 8 ημεδαπούς επιβαίνοντες προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή 2,5 ναυτικά μίλια ανατολικά των Παξών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος υπάρχει ελεγχόμενη εισροή υδάτων, στην περιοχή βρίσκεται ένα πλωτό του λιμενικού και ιδιωτικό σκάφος.

Επιπρόσθετα έσπευσαν ακόμα ένα πλωτό του λιμενικού και ιδιώτης δύτης.

Πηγή: skai.gr

