Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, σε ισόγειο χώρο καταστήματος, καθώς και στο πατάρι του, στην οδό Αγίου Πάυλου, στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις και πιο συγκεκριμένα στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Πυρκαγιά σε ισόγειο χώρο στον δήμο Αθηναίων Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2025

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε ορόφους της πολυκατοικίας, ενώ το κατάστημα κάηκε ολοσχερώς.

Οι πυροσβέστες εκκένωσαν το κτίριο απομακρύνοντας τους κατοίκους από τους υπερκείμενους ορόφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.