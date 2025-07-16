Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε ισόγειο χώρο στο Μεταξουργείο - Εκκενώθηκε το κτίριο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε ορόφους της πολυκατοικίας, ενώ το ισόγειο κατάστημα κάηκε ολοσχερώς

UPDATE: 03:07
Πυροσβεστική

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, σε ισόγειο χώρο καταστήματος, καθώς και στο πατάρι του, στην οδό Αγίου Πάυλου, στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις και πιο συγκεκριμένα στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε ορόφους της πολυκατοικίας, ενώ το κατάστημα κάηκε ολοσχερώς.

Οι πυροσβέστες εκκένωσαν το κτίριο απομακρύνοντας τους κατοίκους από τους υπερκείμενους ορόφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Μεταξουργείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark