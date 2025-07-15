Κακοκαιρίας «Daniel»: Παραμένουν στη Δομή του Κουτσόχερου οι πλημμυροπαθείς

Με εντολή του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, δεν πρόκειται να μετακινηθεί κανένας από τους πλημμυροπαθείς της κακοκαιρίας «Daniel» που φιλοξενούνται στη Δομή Ελεγχόμενης Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων 'Ασυλο στο Κουτσόχερο, αναφέρουν πηγές του υπουργείου.

Το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι «οι Έλληνες πολίτες που επλήγησαν από τη θεομηνία και βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στη δομή θα συνεχίσουν να διαμένουν εκεί για όσο χρόνο χρειαστεί, ανεξάρτητα από τον ευρύτερο σχεδιασμό που αφορά στην εφαρμογή της πρόσφατης τροπολογίας για την κράτηση παράνομων μεταναστών».

Πηγή: skai.gr

