Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κουκάκι - Δείτε βίντεο

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κουκάκι, λίγα μέτρα πίσω από τον σταθμό του μετρό Συγγρού - Φιξ, ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Αστυνομικοί έχουν περιορίσει την κυκλοφορία στις οδούς Ανδρούτσου και Δράκου, ενώ επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 20 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο. Οι φλόγες έχουν περιοριστεί ωστόσο στο εσωτερικό του κτιρίου υπάρχουν πολλά υλικά και θα χρειαστούν ώρες για την πλήρη κατάσβεση.

Πηγή: skai.gr

