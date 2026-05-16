Εκατοντάδες πολίτες, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συμμετείχαν στη διαδήλωση μνήμης για τη Νάκμπα, επιδιώκοντας να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η Νάκμπα, που σημαίνει «καταστροφή», θεωρείται από τους Παλαιστίνιους ως το σημείο - μηδέν: την απαρχή του εκτοπισμού τους, η επέτειος του οποίου, 78 χρόνια μετά, βρίσκει και πάλι την περιοχή σε εμπόλεμη κατάσταση.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας και ακολούθησε πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία. Εκεί, μέλη της παλαιστινιακής κοινότητας στην Ελλάδα πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία, θέλοντας να αναπαραστήσουν, όπως ανέφεραν, τις συνθήκες κράτησης συλληφθέντων από τον ισραηλινό στρατό. Συγκεκριμένα, διαδηλωτές συμμετείχαν σε δρώμενο κατά το οποίο ο ένας ήταν γονατιστός, με μαύρη κουκούλα στο κεφάλι και θηλιά περασμένη στον λαιμό, και ο άλλος όρθιος πίσω του, κρατώντας και σφίγγοντάς την. Ο γονατιστός διαδηλωτής κρατούσε πλακάτ με το μήνυμα, στα ελληνικά και στα αγγλικά, «οι αιχμάλωτοι κινδυνεύουν». Στο σημείο άναψε καπνογόνο, ενώ στην αερογέφυρα του Ψυχικού οι διαδηλωτές ανάρτησαν μεγάλη παλαιστινιακή σημαία.

«Τέμπη – Πύλος – Παλαιστίνη, δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη» ήταν το σύνθημα που ακουγόταν επανειλημμένα από τους διαδηλωτές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις περιόρισαν τη διαδήλωση, ήδη από την έξοδο του κόσμου στη λεωφόρο Κηφισίας, σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου. Το γεγονός προκάλεσε δυσαρέσκεια σε ορισμένους, με κάποιους διαδηλωτές να ζητούν το πλήρες κλείσιμο του δρόμου, επικαλούμενοι τη μεγάλη συμμετοχή. Η κατάσταση παρέμεινε ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν εντάσεις έως τη λήξη της κινητοποίησης.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων στην Ελλάδα, η Παλαιστινιακή Παροικία, το March to Gaza, η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό Εργατικών Σωματείων και Συλλογικοτήτων, η Συμμαχία «Στα

Πηγή: skai.gr

