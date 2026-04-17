Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις νεαροί άνδρες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία δια παραλείψεως της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, μία ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα.

Μετά από τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, οι τρεις νεαροί κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, καθώς συμφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας. Ο 26χρονος και ο 23χρονος βρίσκονταν μαζί με την Μυρτώ στο ίδιο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ενώ ο 22χρονος επικαλέστηκε πως βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο, ωστόσο ο ανακριτής θεώρησε πως και αυτός πρέπει να προφυλακιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για την προφυλάκισή τους.

Πηγή: skai.gr

