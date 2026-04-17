Ποικιλία παλαιών και νέων αντικειμένων, για συλλέκτες κάθε ηλικίας περιλαμβάνει 5η Συλλεκτική ΕΧΡΟ, που θα πραγματοποιηθεί το σαββατοκύριακο, 18 και 19 Απριλίου, στο περίπτερο 7 της ΔΕΘ. Η έκθεση διοργανώνεται, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας.

Περιλαμβάνει νομίσματα, χαρτονομίσματα, γραμματόσημα, ταχυδρομική ιστορία, μετάλλια, παράσημα και άλλα στρατιωτικά αντικείμενα (militaria) του 19ου και του 20ου αιώνα, καρτ ποστάλ, φωτογραφίες, παλαιά βιβλία και περιοδικά, παιχνίδια, ρολόγια τσέπης και χειρός, ντοκουμέντα, αρχειακό υλικό, δίσκους βινυλίου, ορυκτά και πετρώματα, τηλεκάρτες, αλλά και κάθε είδους συλλεκτικά αντικείμενα και έργα τέχνης. Για πρώτη φορά φέτος φιλοξενούνται παιχνίδια με κάρτες, αλλά και παραδοσιακά, ξύλινα και μεταλλικά παιχνίδια.

Οι συλλογές που παρουσιάζονται ανήκουν σε παλαιοπωλεία, οίκους δημοπρασιών, καταστήματα αντικών, αλλά και ιδιώτες συλλέκτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολλά αντικείμενα εκτίθενται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, αποσκοπώντας στη διάδοση της ιστορίας, του πολιτισμού και της συλλεκτικής ιδέας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, η παρουσία ειδικών για κάθε αντικείμενο αποτελεί μία πρώτης τάξης ευκαιρία για να εκτιμήσει κάποιος τη συλλογή που έχει ή κληρονόμησε από τους δικούς του.

Ώρες λειτουργίας: Σάββατο 18 Απριλίου, 12.00 με 19.00 και Κυριακή 19 Απριλίου:: 10.00-19.00. Το εισιτήριο κοστίζει πέντε ευρώ και η είσοδος είναι δωρεάν για εν ενεργεία στρατιωτικούς και μέλη των σωμάτων ασφαλείας, παιδιά, ΑΜΕΑ, δημοσιογράφους (απαραίτητη ταυτότητα).

Πηγή: skai.gr

